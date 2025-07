MERCATO: Corazza, il profilo piace a Toscano ma serve l’apertura dell’Ascoli

“Simone mi conosce da molti anni. So cosa può darmi e sa cosa cerco in una squadra. Sa che io ci sono sempre“: parole di mister Domenico Toscano risalenti al 2024, concesse a La Casa di C, con riferimento all’attaccante ora in forza all’Ascoli Simone Corazza, che il tecnico calabrese ha allenato in passato a Novara, Reggio Calabria e Cesena. L’attaccante rappresenta uno dei profili considerati dal Catania per potenziare il reparto offensivo ma bisogna capire se la società marchigiana è davvero interessata a privarsene. Il giocatore classe 1991 è assai gradito a Toscano, ma ha un contratto che lo lega all’Ascoli fino a giugno 2027. Qualora da parte dell’Ascoli ci fosse apertura per discutere di un’eventuale cessione, l’ipotesi Catania potrebbe diventare molto concreta.

