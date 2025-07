MERCATO: Tumminello, la spunta il Benevento

Catania? Salernitana? No, Marco Tumminello – che era stato accostato nei giorni scorsi anche al Benevento – sarà proprio un nuovo giocatore dei sanniti. Colpaccio di mercato che sta per mettere a segno la società giallorossa, garantendo al Crotone una consistente somma di denaro pur di assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del bomber rossoblu, autore di 34 reti nelle ultime due stagioni con la maglia del Crotone. Gli squali perdono un altro giocatore di spessore, forse il più rappresentativo della squadra, in compenso fanno cassa: circa mezzo milione di euro più bonus la richiesta del Crotone per il forte attaccante classe 1998 nativo di Erice. Affondo deciso, quello del Benevento, che con l’ingaggio in via di definizione di Tumminello manda un messaggio importante alle dirette concorrenti.

