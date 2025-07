MERCATO – Da Brescia: “Guglielmotti atteso lunedì per le visite mediche”

Futuro alla Feralpisalò (‘nuovo Brescia’) per Davide Guglielmotti. Raggiunta l’intesa con il Catania per la risoluzione consensuale del contratto, a seguito dell’approdo alle pendici dell’Etna di Tiago Casasola, per l’esterno destro novarese si aprono le porte verso il trasferimento in terra lombarda. Secondo quanto riporta bresciaingol.it, Gugliemotti dovrebbe sostenere lunedì le visite mediche che precederanno l’ingaggio. Anche altre fonti bresciane confermano che il giocatore classe 1994 è in procinto di ripartire dalla Lombardia.

