MERCATO: da Casasola a Capomaggio, il punto sulle trattative rossazzurre

Il calciomercato del Catania conosce un’importante accelerata a pochi giorni dal raduno in sede dei tesserati per le visite mediche e la successiva partenza alla volta di Norcia per l’inizio del ritiro pre-campionato. Tanti i tavoli delle trattative aperti sia in entrata che in uscita. Da un lato si seguono le piste che conducono a vari profili di categoria nell’intento di rafforzare l’organico da affidare alle cure tecniche di Mimmo Toscano, dall’altro si lavora alacremente per piazzare altrove quei giocatori che per età, scarso rendimento o peso contrattuale non rientrano nel progetto di squadra tracciato dal mister calabrese assieme alla dirigenza.

In entrata occhi puntati sulla trattativa per il metronomo Capomaggio. Il Catania avrebbe trovato apertura in relazione alle richieste economiche del giocatore, ciò nonostante permane una certa distanza tra domanda e offerta rispetto alla valutazione fatta dall’Audace Cerignola per il prezzo del cartellino. Sul giocatore è vivo l’interesse della Salernitana, con il nuovo tecnico granata Peppe Raffaele che non nasconde l’ambizione di riavere a disposizione il centrocampista argentino dopo gli anni in gialloblù. Gli eventuali costi dell’operazione impongono tuttavia la massima cautela per una trattativa complessa e dai perimetri economici impegnativi nell’ambito della Serie C.

L’altro “duello” di mercato che ha vissuto un risvolto inaspettato nelle scorse ore è quello relativo a Tiago Casasola, esterno destro di centrocampo in uscita dalla Ternana. Quando sembrava tutto fatto per il passaggio dell’argentino alla corte di Daniele Faggiano ecco registrarsi l’inserimento decisivo del Catania, che ha formulato una proposta appetibile per convincere il giocatore ad accettare la causa rossazzurra. A Terni si guarda anche per il mediano Andrea Vallocchia, potenziale obiettivo per rafforzare il centrocampo al pari dell’ascolano Ivan Varone, vecchia conoscenza di mister Toscano dai tempi del Cesena che interessa anche al Mantova.

Altro giocatore in forza al Picchio che piace al Catania è l’attaccante Simone Corazza, profilo gradito al tecnico rossazzurro ma per il quale serve l’apertura del club marchigiano forte di altri due anni di contratto. Contatti in corso con l’Avellino per il trequartista Michele D’Ausilio, laddove nelle ultime ore si è registrato l’interesse biancoverde per Kaleb Jimenez, seguito anche da Reggiana e Salernitana. In Irpinia si guarda anche alla punta Gabriele Gori, con il giocatore che attende proposte dalla Serie B. Sul taccuino del diesse Ivano Pastore ci sono inoltre Salvatore Caturano del Potenza (accostato per l’ennesima volta al Catania dalla stampa lucana) e Riccardo Tonin del Pescara, autore del gol che ha estromesso gli etnei dagli ultimi play-off e pronto a partire in ritiro con il club abruzzese.

In difesa oltre all’operazione Pieraccini già definita con il Cesena (prestito con diritto di riscatto e controriscatto) si sonda anche la pista che porta a Luigi Silvestri, il quale nel frattempo ha fatto rientro in Romagna per fine prestito dopo la stagione in forza al Trapani ed è seguito anche dal Ravenna. A sinistra si valuta, tra gli altri, l’esperto Daniele Donnarumma e Luca Villa, giocatore che al 1° luglio si è svincolato dal Padova. In uscita si lavora per definire le cessioni a titolo definitivo del terzino sinistro Mattia Maffei al Trento e dell’attaccante Rocco Costantino al Chievo Verona. Sempre in uscita si registrano gradimenti per Anastasio e Diego Peralta, sul quale vi sarebbero due squadre del Girone C di Serie C.

