MERCATO: dalla difesa all’attacco, le zone del campo in cui si attendono innesti

In questi giorni il Catania è particolarmente attivo sul mercato in uscita. Liberare l’organico dagli esuberi è una priorità, in attesa che si sblocchino anche le trattative legate ai movimenti in entrata. Dal reparto difensivo a quello avanzato, vediamo in quali zone del campo la dirigenza rossazzurra dovrebbe attivarsi per consegnare al tecnico Mimmo Toscano un organico completo e ben definito in vista della stagione 2025/26.

A cominciare dalla difesa dove, intanto, hanno salutato i portieri Adamonis (riscattato dal Sudtirol) e Farroni (svincolato). Qui non è da escludere l’arrivo di un estremo difensore che si aggiunga a Dini, soprattutto qualora Bethers dovesse essere ceduto per trovare più spazio altrove. Catania a caccia di un braccetto destro (Pieraccini? Berra?) ed un centrale di difesa da affiancare a Di Gennaro (Lancini?). Nel ruolo di braccetto sinistro, invece, potrebbero essere riconfermati Celli e Allegretto a meno che non si creino i presupposti per sfruttare una buona opportunità a condizioni vantaggiose.

A centrocampo, De Rose e Sturaro verso la cessione, Frisenna in forse. In mediana il Catania potrebbe reperire 2-3 nuovi interpreti (Bianchi, Varone, Capomaggio e Tascone tra i vari nomi circolati in questi giorni) più un laterale sinistro in aggiunta ad Anastasio. Sulla destra, dubbi relativi al futuro di Guglielmotti (piace alla Feralpisalò) e/o Raimo: non è un mistero che il Catania abbia sondato Tribuzzi (Avellino), radiomercato accosti Casasola (comunque più vicino alla Salernitana) e Pastore tenga in considerazione il profilo di Pagliai (AZ Picerno). Per Luperini si valuteranno eventuali richieste, ma potrebbe non essere ceduto puntando sulla sua voglia di riscatto.

Dalla trequarti in su, ad oggi il Catania si ritrova un validissimo rinforzo in casa, quel Cicerelli che lo scorso anno era stato ceduto in prestito alla Ternana ed è rientrato alla base dopo una stagione super in rossoverde. Andrebbe a giocarsi il posto da titolare con Lunetta. Jimenez e Stoppa verso la riconferma con il nodo Inglese ancora da risolvere e l’esigenza di reperire nuovi attaccanti che vadano a rimpiazzare Montalto e De Paoli, andando a potenziare anche la panchina a disposizione di Toscano.

