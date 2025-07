MERCATO – Conferme dalla stampa umbra: “Ternana, Casasola corre verso Catania”

Conferme da Terni per quanto concerne il laterale destro argentino della Ternana Tiago Casasola, in arrivo al Catania. I colleghi di ternananews.it riportano quanto segue:

“Tiago Casasola ha iniziato a guardare più a sud di Salerno. Per la precisione a Catania. Il club siciliano si è inserito con prepotenza nella trattativa che sembrava chiusa tra la società campana fresca di retrocessione in Serie C e il terzino destro argentino. Non a caso, soltanto ieri sera abbiamo registrato il “congelamento” del passaggio di Casasola alla Salernitana. Ecco spiegato il motivo. Il Catania ha messo gli occhi sul giocatore e ha deciso di affondare il colpo. Il terzino piace molto a Toscano anche perché negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto duttile: quarto di difesa, quinto di centrocampo, terzo alle spalle della punta e perché no all’occorrenza anche braccetto dietro”.

