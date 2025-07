MERCATO: Dalmonte, c’è il ritorno di fiamma dell’Arezzo

Aveva già effettuato un tentativo nella sessione invernale del calciomercato. L’Arezzo ci riprova per Nicola Dalmonte. Il calciatore classe 1997, giunto a gennaio al Catania in prestito secco dalla Salernitana, ha concluso l’esperienza catanese totalizzando poche presenze anche a seguito di problemi fisici. Quando chiamato in causa, comunque, ha lasciato intravedere delle potenzialità interessanti. Adesso il suo futuro passa dalle decisioni della Salernitana proprietaria del cartellino. Il profilo piace molto al club aretino, come riportano i colleghi di amarantomagazine.it.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***