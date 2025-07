MERCATO: D’Ausilio, aumentano i club interessati

Resta in uscita il centrocampista offensivo di proprietà dell’Avellino Michele D’Ausilio, legato al club irpino fino a giugno dell’anno prossimo. E’ risaputo che il Catania abbia manifestato interesse, con il passare dei giorni aumentano le società ad avere espresso gradimento all’indirizzo del calciatore milanese classe 1999. Secondo quanto informa tuttoavellino.it, in cadetteria si è mossa la Reggiana del duo Fracchiolla-Scognamiglio che l’anno scorso ha ammirato D’Ausilio con il Giugliano. Da segnare, oltre la pista Catania, Ascoli, Trento e la “solita” Salernitana. D’Ausilio è fuori dal progetto biancoverde ma l’Avellino non intende svendere.

