MERCATO: D’Ausilio, avanzano Catania e Crotone

Brescia, Campobasso, Catania, Crotone e Ascoli; prima ancora si erano registrati contatti con Trento e Salernitana, senza mostrare però un interesse esplicito. Negli ultimi giorni le società mostratesi principalmente interessate al profilo di Michele D’Ausilio, centrocampista offensivo in uscita dall’Avellino, sono due secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C: Catania e Crotone. Entrambi i club hanno sondato il terreno e cercano la soluzione giusta affinchè trovino un accordo con gli irpini per la cessione del giocatore milanese classe 1999. Prestito o cessione a titolo definitivo, queste le condizioni dell’Avellino.

