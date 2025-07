MERCATO: D’Ausilio confermato in uscita, la strategia dell’Avellino

Come riportato nei giorni scorsi c’è un concreto interessamento del Catania nei confronti del centrocampista offensivo Michele D’Ausilio. Il profilo piace al direttore sportivo Ivano Pastore ed allo stesso mister Domenico Toscano, ma non ci sono soltanto i rossazzurri sulle sue tracce. L’Avellino, per stessa ammissione del diesse Mario Aiello, conferma che il ragazzo è in uscita dal club irpino. Queste le sue parole a Prima Tivvù: “Lo reputiamo un giocatore importante, tanto è vero che abbiamo deciso di prolungare il rapporto contrattuale con lui che comunque rappresenta una patrimonio per l’Avellino. Anche se adesso verrà gestita l’uscita per quanto lo riguarda, l’obiettivo sarà che la società possa realizzare una plusvalenza oppure, se viene dato in prestito, magari tornerà alla base un giocatore ancora più pronto in vista della stagione successiva”.

