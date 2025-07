MERCATO: D’Ausilio, visite mediche con l’Avellino. Catania in standby

Un nome che potrebbe diventare caldo nei prossimi giorni, quello di Michele D’Ausilio in orbita Catania. Il club etneo ha fatto registrare alcuni contatti con il trequartista di proprietà dell’Avellino, legato contrattualmente agli irpini fino a giugno 2026. Il Trento è un’altra società ad avere chiesto informazioni. Autore di un solo gol ma ben 14 assist nella passata stagione con i lupi, contribuendo attivamente alla promozione della squadra di Biancolino in Serie B, D’Ausilio potrebbe faticare a trovare spazio in cadetteria. Catania vigile con riferimento a questa pista di mercato. Intanto il calciatore classe 1999 ha sostenuto le visite mediche con i biancoverdi prima di prendere parte al ritiro di Sturno. Al momento situazione in standby.

