MERCATO: De Rose non rientra nei piani tecnici del Catania

Superate le 20 presenze in maglia rossazzurra (22 per l’esattezza ndr), Francesco De Rose ha rinnovato automaticamente il contratto che era in scadenza a giugno di quest’anno. Così era previsto nell’accordo originariamente stabilito con l’ex diesse del Catania Daniele Faggiano la scorsa estate. Il futuro dell’esperto centrocampista, però, sarà altrove. I rumors delle scorse settimane trovano conferma: l’ex Cesena non rientra nei piani tecnici rossazzurri e, pertanto, anche lui è destinato a lasciare il Catania.

