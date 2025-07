MERCATO: Degiorgi potrebbe essere il nuovo preparatore dei portieri del Catania

Nuova avventura professionale per Antonello Degiorgi? Lo storico preparatore dei portieri della Pro Vercelli per ben dieci anni, classe ’65, nella stagione 2021/2022 aveva lavorato a Crotone per poi tornare in pista ed entrare a far parte dello staff tecnico di mister Domenico Toscano al Cesena, in Serie C. Degiorgi, che ha proseguito il lavoro a Cesena, adesso lascia i romagnoli – che lo hanno sostituito con Federico Agliardi – e potrebbe essere il nuovo allenatore dei portieri del Catania. Qualora fosse confermato il suo inserimento nello staff tecnico rossazzurro di Toscano, prenderebbe il posto di Angelo Porracchio.

