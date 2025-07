MERCATO: Di Tacchio, rumors da Salerno ma dovrebbe restare

Più di 430 presenze collezionate tra Serie A, B e C, 35 anni compiuti ad aprile. Rumors provenienti da Salerno indicano che Francesco Di Tacchio rappresenta un profilo tenuto in considerazione dalla Salernitana, club fresco di retrocessione in Lega Pro che punta ad un immediato ritorno in cadetteria affidando le chiavi del mercato all’ex diesse del Catania Daniele Faggiano. Proprio Faggiano lo ha portato in Sicilia la scorsa estate e vorrebbe fare altrettanto con la Salernitana nell’attuale finestra di calciomercato. L’esperto centrocampista pugliese, però, a meno di sorprese non si muoverà da Catania almeno fino alla naturale scadenza del contratto fissata per il 30 giugno del prossimo anno.

