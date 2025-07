MERCATO: Di Tacchio tra i pochi over 30 in procinto di restare?

In attesa che il mercato in entrata si sblocchi, uno degli obiettivi dovrebbe essere quello di ridurre complessivamente l’età media della rosa. La sensazione è che pochi degli attuali over 30 sotto contratto con il Catania siano in procinto di proseguire la militanza in rossazzurro. Nella lista dei partenti più “anziani” le punte Montalto (37 anni) e Costantino (35), forse il centrale difensivo Silvestri (33), i centrocampisti De Rose (38) e Sturaro (32), l’esterno Marsura (31), in dubbio la posizione di Guglielmotti (31) e Luperini (31). Quanto a Di Tacchio (35), ci sono stati dei contatti con la Salernitana ma il giocatore non dovrebbe muoversi da Catania fino alla naturale scadenza dell’accordo che lo lega al club fino al 30 giugno 2026. Cicerelli, rientrato dal prestito alla Ternana, compirà 31 anni ad agosto: la società, per bocca del ds Pastore, vuole tenerlo. Di Gennaro (31), infine, sarà il punto di riferimento del reparto arretrato.

