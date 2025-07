MERCATO: ecco perchè Toscano spinge per arrivare a Vallocchia

Mentre il Catania si avvia a perfezionare altri movimenti in uscita, proprio quando l’allenatore della Ternana Fabio Liverani ha dato l’apertura ad un’eventuale cessione di Andrea Vallocchia e/o Salvatore Aloi, ecco da Terni giungere la notizia di un deciso ritorno della società rossazzurra su Vallocchia. E’ stato anche valutato il profilo di Aloi, ma il 28enne centrocampista di Rieti ha sempre rappresentato la priorità per il direttore sportivo Ivano Pastore, su pressing del tecnico Mimmo Toscano. Piacciono molto, infatti, a Toscano le caratteristiche del giocatore.

In carriera non ha messo a segno tanti gol ma, quando capita l’occasione giusta, non disdegna di andare alla conclusione e servire assist per i compagni. L’ex allenatore del Cesena apprezza in modo particolare la capacità del calciatore di inserirsi senza palla nello spazio e cercare la profondità. Un centrocampista che dà tutto per la squadra in cui milita, Vallocchia. Nella stagione trascorsa, a Terni è piaciuto per dinamismo, generosità, personalità e leadership dando imprevedibilità alla manovra, evidenziando duttilità (può giocare in qualsiasi ruolo a centrocampo, avendo anche giostrato in passato da esterno) e intelligenza tattica. Centrocampista moderno che eccelle nella fase d’interdizione e nel cambio di passo, nel passaggio dalla fase di possesso a quella di non possesso e viceversa, permettendo ai compagni di sfruttare gli spazi creati o di riorganizzarsi rapidamente. Trattativa in corso, sembrano esserci i margini affinchè l’operazione vada a buon fine.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***