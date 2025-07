MERCATO: Faggiano, mirino su tanti giocatori desiderati lo scorso anno a Catania

Tiago Casasola, Galo Capomaggio, Guido Gomez, Facundo Lescano, Emmanuele Matino, Cosimo Patierno e tanti altri obiettivi di mercato risalenti alla passata stagione a cui aggiungere, ad esempio, Franco Ferrari, Roberto Inglese, Armando Anastasio e Francesco Di Tacchio (gli ultimi due, ad oggi, di proprietà del Catania). Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha contattato in questi giorni numerosi calciatori che ha portato o desiderava portare lo scorso anno alle pendici dell’Etna, quando il blocco rossazzurro del mercato estivo costrinse Faggiano a non concludere varie operazioni (Lescano in primis).

Non tutti approderanno alla corte di mister Giuseppe Raffaele, ma molti di loro sono destinati a farlo o sono stati già presi. Ricordiamo che Inglese giunse in Sicilia soprattutto per l’amicizia che lo legava al dirigente pugliese, adesso ha seguito lo stesso Faggiano a Salerno rifiutando la proposta di rinnovo del Catania. Casasola e Capomaggio, sfumati nella passata stagione, sono alcuni esempi di giocatori pronti a dire sì alla proposta allettante di Faggiano che, malgrado faccia i conti con tantissimi esuberi, è attivissimo sul mercato in entrata della Salernitana potendo dispurre di un budget molto importante per la categoria.

