MERCATO: Farroni riparte dal Siracusa

La Casa di C riporta la notizia del trasferimento di Alessandro Farroni al Siracusa. Dopo che il contratto del portiere classe 1997 col Catania è scaduto a giugno, l’estremo difensore nativo di Spoleto ha valutato altre possibilità, accettand la proposta del club aretuseo. Farroni ha lavorato con mister Toscano tre volte in carriera: inizialmente nel periodo di militanza alla Reggina compreso tra la stagione 2019/20, coincisa con la promozione diretta degli amaranto in Serie B, poi durante la stagione 2020/21, nel corso della quale Toscano venne esonerato, infine i mesi scorsi totalizzando appena tre presenze in maglia rossazzurra.

