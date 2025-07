MERCATO GIOVANILE: Monteleone innesto per l’Under 15 del Catania

Centrocampista classe 2011, Anthony Monteleone è un nuovo giocatore del Catania, proveniente dall’ASD Scordiense che – attraverso la pubblicazione di una nota – riporta quanto segue: “Dopo una stagione strepitosa con la Scordiense, fatta di impegno, sacrifici e grandi prestazioni, Anthony è stato scelto per far parte della rosa Under 15 che affronterà il prossimo campionato nazionale. Un traguardo straordinario per un ragazzo determinato, umile e con la passione vera per questo sport. Alla Scordiense lascia un segno indelebile: gol, assist e momenti indimenticabili con compagni e staff. Adesso si apre un nuovo capitolo rossazzurro, con l’obiettivo di crescere, imparare e dare sempre il massimo. Buona fortuna Anthony, il futuro è tuo!”.

In un’intervista concessa a losportweb.com un paio di mesi fa, l’allenatore della Scordiense Claudio Monteleone, papà del ragazzo ed ex bomber di razza che ha regalato tanto al calcio dilettantistico, parla così del figlio: “Gli addetti ai lavori (sorride, ndr) dicono sia più forte di me. Anthony è un 2011 che pare già sia sotto i riflettori. Ha realizzato 17 reti, cominciando il campionato con La Meridiana. Ma al di là del piccolo Monteleone, sono tanti i ragazzi promettenti di questa squadra”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***