MERCATO GIOVANILE: Nicolò Pappalardo in rossazzurro, Lorenzo Bonaccorso verso Milazzo

Attivo il Catania anche sul calciomercato giovanile. Secondo quanto informano i colleghi di messinasportiva.it, il direttore sportivo del Milazzo Vittorio Strianese sta lavorando con la società rossazzurra per definire l’ingaggio di Lorenzo Bonaccorso, esterno destro classe 2006 in grado di agire da quinto di centrocampo che ha esordito con la prima squadra etnea la scorsa stagione in Coppa Italia contro il Trapani. Inoltre si apprende di un giovanissimo innesto per il vivaio del Catania. La Jonia Calcio ha comunicato l’avvenuto trasferimento al club dell’Elefante del proprio atleta Nicolò Pappalardo, attaccante classe 2009 di cui si parla un gran bene.

“Un percorso importante lungo 10 anni con la maglia della Jonia Calcio che vede un altro prodotto del nostro Settore Giovanile arrivare negli Under 17 Nazionali della società rossoazzurra. Protagonista in questa Stagione Sportiva con i nostri Under 17 guidati dal Tecnico Paolo Scuderi, auguriamo a Nicolò di togliersi le soddisfazioni che merita e di poter proseguire nel suo percorso di crescita educativo e sportivo. Avanti così!”, si legge in una nota emessa dalla Jonia Calcio.

