MERCATO: i club “fiutano” l’affare tra svincolati e giocatori in scadenza

Il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti, le società potranno depositare i nuovi contratti. Gli addetti del settore (direttori sportivi, agenti, intermediari) sono all’opera allo scopo di definire i trasferimenti dei calciatori. In queste ore i dirigenti delle squadre vagliano le occasioni che si presentano dalla lista degli svincolati e dai giocatori con il contratto in scadenza tra dodici mesi. Del resto la possibilità di prelevare un calciatore a parametro zero (ovvero acquisendone il cartellino a titolo gratuito) o in scadenza contrattuale rappresenta una ghiotta opportunità specialmente in Serie C, laddove tante società non dispongono di ampi margini di manovra in sede di campagna acquisti.

In tal senso le opportunità non mancano, poiché sono tanti i giocatori senza contratto al primo giorno della nuova stagione agonistica. Basti pensare alla situazione che ha visto i calciatori di Turris e Lucchese liberarsi dal vincolo che li legava alle rispettive società dopo la revoca dell’affiliazione federale. La stessa sorte riguarda anche i tesserati di Spal e Brescia dopo l’esclusione dei due club dai campionati professionistici. Altra situazione che ha subito una rapida evoluzione è quella che riguarda la Ternana, con il direttore sportivo Carlo Mammarella chiamato nel gravoso compito di proporre l’attuale rosa e staff alle altre squadre in vista del cambio di proprietà.

La somma di queste situazioni lasciano intendere che tanti giocatori sono sul mercato e di conseguenza i club sono alla finestra cercando di “fiutare” il colpo. A tal proposito spesso si commette l’errore di associare lo status di svincolato ad una minore qualità rispetto ad un contrattualizzato, come se pagare tanti soldi il cartellino di un giocatore corrisponda automaticamente ad un valore tecnico superiore dello stesso. Anche il Catania non dovrebbe sottrarsi da questo ragionamento in sede di mercato, valutando l’opportunità di prendere profili svincolati o in scadenza di contratto a giugno 2026.

