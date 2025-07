MERCATO: il Catania aveva proposto due giocatori al Cerignola per Capomaggio

Marco Chiarella e Milos Bocic. Inserimento di due contropartite tecniche nel tentativo di convincere l’Audace Cerignola a cedere al Catania il centrocampista Galo Capomaggio, secondo quanto evidenziato da Telecolor nel corso della trasmissione ‘Focus’. Proposta rispedita al mittente dal club pugliese, che intendeva monetizzare per bene la cessione dell’argentino. Il Catania aveva raggiunto nei giorni scorsi un accordo di massima con il giocatore, non con la società gialloblu che, invece, riceverà una consistente somma di denaro dalla Salernitana, la quale pagherà la clausola rescissoria (350mila euro). I granata, come già riportato, adesso hanno anche trovato l’intesa con lo stesso Capomaggio. Determinante la presenza in panchina di Giuseppe Raffaele, tecnico che ha già allenato il ragazzo proprio a Cerignola.

