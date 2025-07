MERCATO: il Catania tra i club interessati all’esterno Villa

In chiave mercato si registra un nome nuovo per quanto concerne l’out sinistro del campo. La società rossazzurra, secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, avrebbe messo nel mirino il laterale mancino Luca Villa, fresco di addio al Padova. Classe 1999, Villa non ha rinnovato il contratto in scadenza con i biancoscudati e, pertanto, è attualmente libero da vincoli. Sulle sue tracce anche Perugia, Vicenza e Cittadella. Il giocatore, dopo avere vestito le maglie di Renate e Pergolettese, ha totalizzato 78 presenze con il Padova nelle ultime due stagioni mettendo a referto 5 gol e altrettanti assist.

