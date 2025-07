MERCATO: Inglese, avanza la Salernitana nella trattativa

In Serie C solo per Catania o Salernitana, questa la volontà del calciatore: nelle ultime ore avanza la società granata nello sviluppo della trattativa. Roberto Inglese, svincolatosi di recente dal Catania a seguito della naturale scadenza del contratto, ha discusso con il club rossazzurro un eventuale nuovo accordo. C’è la disponibilità del giocatore a definire un’intesa con il Catania ma, evidentemente, la Salernitana sta utilizzando argomenti più convincenti su pressione del direttore sportivo Daniele Faggiano, una sorta di padre calcistico per l’attaccante pugliese classe 1991, avendolo “lanciato” in carriera ai tempi della Serie A e scommesso su di lui lo scorso anno, quando Inglese veniva da alcune stagioni poco esaltanti. Vedremo se il Catania farà un nuovo tentativo per convincere Inglese a sposare il progetto rossazzurro, ma in questo momento la Salernitana è in vantaggio e vicina alla chiusura dell’operazione.

