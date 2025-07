MERCATO: Inglese, in C solo per Catania o Salernitana. Scelta finale, momenti decisivi

Telefonate giunte da società cadetta e di terza serie, tante richieste per Roberto Inglese che, ad oggi, non ha alcun vincolo con il Catania. L’attaccante, infatti, risulta nell’elenco degli svincolati da un paio di giorni e lui stesso è l’unico ad avere potere decisionale sul nuovo contratto che andrà a stipulare. Qualora optasse per giocare in C anche nella stagione 2025/26, lo farebbe esclusivamente a Catania o Salerno.

In maglia rossazzurra Inglese si è rigenerato, ha trovato l’ambiente ideale per esprimere appieno le sue qualità, una piazza che lo ha sempre sostenuto, incoraggiato e voluto bene. I tifosi etnei lo riaccoglierebbero a braccia aperte, la volontà del club del presidente Pelligra è quella di metterlo anche quest’anno al centro del progetto. La Salernitana, invece, si fa forte della presenza del direttore sportivo Daniele Faggiano, una sorta di padre calcistico per Inglese. La punta classe 1991 deve molto a Faggiano non solo per avere creduto in lui lo scorso anno, quando in molti erano scettici sulle possibilità di riscattare le ultime stagioni poco esaltanti, ma anche per averlo “lanciato” in carriera nei bei tempi della Serie A.

Il rapporto tra Faggiano ed Inglese è sempre stato molto intenso, schietto e sincero. Ad oggi l’attaccante sembra più propenso a considerare la permanenza a Catania oppure un eventuale trasferimento a Salerno. Catania e Salernitana sono le uniche società di C da cui Inglese ripartirebbe volentieri. Momenti decisivi per capire su chi ricadrà la scelta finale di Inglese e quanto riusciranno ad essere convincenti entrambi i club, perchè anche questo aspetto avrà il suo peso.

