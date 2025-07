MERCATO: quale futuro per Jimenez? Lo scenario attuale

E’ notizia di mercoledì che Kaleb Jimenez sia finito nel mirino di Avellino, Reggiana e Salernitana. Il trequartista italo-spagnolo ha mercato, i prossimi giorni saranno utili per capire se ci sono margini per un’eventuale partenza da Catania o se, invece, il ragazzo è destinato alla permanenza sotto l’Etna. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, eventuali offerte concrete di una certa rilevanza potrebbero far vacillare il Catania ma, per il momento, il giocatore non è considerato in partenza. Nel caso in cui fosse confermata la prosecuzione del rapporto professionale col Catania, le parti discuterebbero il prolungamento del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.

