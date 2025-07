MERCATO: Jimenez, interesse dell’Avellino

Continuano i contatti tra Catania e Avellino. La società rossazzurra, a cui piace molto il trequartista Michele D’Ausilio e che, nei giorni scorsi, aveva sondato il terreno anche per Alessio Tribuzzi (il giocatore sembra destinato al Vicenza), registra l’interesse degli irpini per Kaleb Jimenez, sotto contratto col Catania fino al 30 giugno 2026. Il calciatore italo-spagnolo, secondo quanto anticipato dal portale calciomercato.com, è finito nel mirino del club neo promosso in Serie B e rappresenta un’opzione concreta per la trequarti biancoverde.

