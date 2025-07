MERCATO: Luigi Silvestri, ad oggi nulla di definito

Nei giorni scorsi sono circolate voci secondo cui il difensore Luigi Silvestri fosse vicino al raggiungimento di un accordo per la risoluzione del contratto con il Cesena, club proprietario del cartellino, per poi valutare un possibile approdo al Catania. Al momento però non c’è nulla di definito. Contatti registrati con la società rossazzurra ed il Ravenna, altra squadra ad avere sondato il terreno, ma per adesso non si registrano novità. Anzi, Silvestri è partito regolarmente per il ritiro del Cesena in quel di Acquapartita. Attualmente il Catania, nel ruolo di braccetto sinistro, può contare su Celli e Allegretto mentre dai bianconeri romagnoli è già arrivato in città Simone Pieraccini. Verso Catania, da Cesena, anche il laterale mancino Daniele Donnarumma.

