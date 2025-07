MERCATO: Luigi Silvestri non andrà al Catania. Fiducia alla coppia Celli-Allegretto?

Le scorse settimane, a più riprese si era fatto il nome di Luigi Silvestri in orbita Catania. Ci sono stati contatti con la società rossazzurra per il difensore in uscita dal Cesena, dopo avere concluso l’esperienza in prestito a Trapani. Poi, nulla. Fino alla novità degli ultimi giorni, costituita dal fatto che Silvestri si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Union Brescia, formazione in cui milita anche il freschissimo ex rossazzurro Davide Guglielmotti. Al netto di eventuali cambiamenti prodotti dalle dinamiche del mercato, il Catania dovrebbe confermare nel ruolo di braccetto sinistro la coppia formata da Alessandro Celli e Andrea Allegretto, calciatore acquistato dall’AZ Picerno nella sessione invernale del calciomercato.

