MERCATO: Maffei-Peralta, il Trento prova ad accelerare

Riportare a Trento sia il giovane laterale sinistro Mattia Maffei che il centrocampista Diego Peralta. Questo l’obiettivo del club, su precisa richiesta del tecnico Luca Tabbiani, rimasto molto soddisfatto dalla stagione disputata da entrambi. I calciatori di proprietà del Catania erano stati ceduti in prestito secco, pertanto l’unico modo per provare a confermarli in gialloblu è quello di intavolare una nuova trattativa con la società rossazzurra. Si discute la formula del trasferimento, stavolta potrebbero lasciare il Catania a titolo definitivo o, comunque, includendo un eventuale diritto/obbligo di riscatto in favore del Trento.

