MERCATO – Mammarella (D.S. Ternana): “Vallocchia? Liberato il club da ingaggi importanti”

Ai microfoni di TernanaTime, a precisa domanda riferita al futuro di alcuni calciatori tra i quali Vallocchia, il direttore sportivo della Ternana Carlo Mammarella ha commentato in questi termini, secondo quanto testualmente ripreso da tuttoc.com: “Abbiamo liberato la Ternana che verrà da ingaggi importanti. Ho parlato personalmente con i giocatori, non solo con i loro procuratori”. Anche il centrocampista Andrea Vallocchia, dunque, è in uscita dal club rossoverde. Ricordiamo che per il giocatore classe 1997 c’è una trattativa in corso proprio con il Catania, che dalla società umbra ha già prelevato il laterale destro Tiago Casasola ed il fantasista Emmanuele Cicerelli (fine prestito).

