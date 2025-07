MERCATO – Marras (Reggiana): “Mio futuro in sospeso, attendo la società”

Sabato è stato accostato a due club importanti come Catania e Vicenza l’attaccante classe 1993 Manuel Marras, ora in forza alla Reggiana. Il giocatore ha parlato del proprio futuro ai microfoni de Il Resto del Carlino, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Io ho ancora un anno di contratto, ho già parlato con la società e gli ho spiegato il mio punto di vista. Vedremo se continuare assieme… è chiaro che a breve farò 32 anni e giocare a scadenza non è bello per nessuno, ma so anche il pensiero del club, quindi attendiamo…”.

