MERCATO: Marsura-Campobasso, si va verso il no

Accostato nei giorni scorsi al Campobasso, l’esterno d’attacco Davide Marsura – al rientro dall’infruttuoso prestito all’Ascoli ed in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno – attende di conoscere la sua prossima destinazione. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, in merito ad un eventuale trasferimento del giocatore in Molise si va verso il no. Il Campobasso, infatti, sta completando il parco attaccanti inserendo in organico elementi con caratteristiche diverse. In questo momento sono altre le priorità in casa rossoblu per quanto concerne il potenziamento di un reparto avanzato che si presenta già abbastanza definito.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***