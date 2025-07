MERCATO: Mondonico, contatti con Catania e Foggia

Come riportato mercoledì, il calciatore Davide Mondonico potrebbe rientrare nell’ambito di uno scambio col Catania: l’esterno offensivo Davide Marsura si trasferirebbe in Molise, Mondonico approderebbe nella sponda rossazzurra della Sicilia. Dialogo in corso tra le parti. A proposito del difensore classe 1997 – che in una linea difensiva a tre può ricoprire tutti i ruoli -, abbiamo già evidenziato che è attualmente sotto contratto con il Campobasso fino al prossimo anno, visto che a luglio 2024 quando firmò per il sodalizio rossoblu sottoscrisse un accordo di durata biennale. Contatti anche col Foggia, che aveva manifestato interesse per Mondonico anche nella passata stagione. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Davide ha collezionato oltre 180 presenze e 8 gol in Serie C tra le fila di Albinoleffe, Ancona, Renate e, appunto, Campobasso. Per lui anche 6 partite in B con il Crotone nella stagione 2021/2022.

