MERCATO: Montalto, si muove qualcosa di concreto. Lo scenario

Futuro alla Reggina per Adriano Montalto? Dopo l’interesse manifestato già nella finestra invernale della scorsa sessione di calciomercato, la società calabrese che mira con decisione alla vittoria del campionato di Serie D, ha avviato nuovi contatti. Trattativa in corso (fonte La Casa di C).



Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, trovano conferma i contatti con la Reggina e altre società di quarta serie. Montalto ha dato anche apertura ad un eventuale ritorno alla Casertana, ma questa rappresenta più una preferenza del giocatore. La direzione sportiva dei falchetti sembra orientata verso altri obiettivi. In questo momento ci sono discrete possibilitá che la trattativa con la Reggina vada in porto, inoltre Reggio Calabria è una destinazione gradita al calciatore che ha già vestito in passato la maglia amaranto. Nuovi contatti nelle prossime ore per provare a chiudere l’operazione. Montalto, lo ricordiamo, è fuori dal progetto tecnico rossazzurro prova ne sia che non fa parte neanche della lista dei convocati per il ritiro del Catania a Norcia.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***