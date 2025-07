MERCATO: Montalto, va avanti la trattativa per la risoluzione

Come riportato nei giorni scorsi, potrebbe essere alla Reggina il futuro di Adriano Montalto. L’esperto attaccante siciliano è stato escluso dalla lista dei rossazzurri convocati per il ritiro di Norcia, questo sancisce l’esclusione dal progetto Catania e la conseguente necessità di trasferirsi altrove. Proprio in queste ore va avanti la trattativa per la risoluzione consensuale del contratto che lega ancora Montalto al Catania fino a giugno 2026 (fonte La Casa di C). Si avvicina l’addio al Catania del calciatore nativo di Erice.

