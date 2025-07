MERCATO: niente Siracusa, Costantino diretto al Chievo Verona

Ritorno nella massima serie dilettantistica per Rocco Costantino. L’attaccante di proprietà del Catania torna in Serie D dopo otto stagioni di fila nel professionismo, direzione Chievo Verona. Lo riportano i colleghi de La Casa di C. Negli ultimi giorni si era parlato anche di una possibile permanenza in Sicilia per Costantino, approdando al Siracusa, invece il futuro del calciatore classe 1990 – reduce da un’annata poco esaltante vissuta tra le fila di Lucchese e ACR Messina – sarà in Veneto. Nuovo movimento in uscita, dunque, per la società rossazzurra.

