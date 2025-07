MERCATO: ora l’attenzione del Catania è rivolta principalmente al centrocampo

Detto che Sturaro e De Rose non rappresentano profili da cui ripartire nella prossima stagione (il primo potrebbe allenare l’Under 16 rossazzurra), in ragione del fatto che il Catania intende “svecchiare” il centrocampo, adesso la società rossazzurra rivolge l’attenzione in ottica mercato soprattutto a questo settore. Vallocchia della Ternana resta un obiettivo, come lo era Capomaggio – diretto a Salerno – e Gyabuaa, passato poi all’Avellino via Atalanta preferendo il giocatore la militanza in Serie B.

A proposito di Atalanta, rimane nel mirino del Catania Zuccon, altro profilo giovane ma anche in questo caso bisogna capire se i nerazzurri preferirebbero cederlo in prestito in cadetteria. No all’ex Vicenza Ronaldo per un discorso legato all’età (35 anni compiuti ad aprile): ripartirà dal Deportivo Castellòn, seconda serie del calcio spagnolo. C’è il gradimento per il centrocampista offensivo D’Ausilio (Avellino), ma il Catania ha sondato il terreno anche per altri giocatori. Almeno due nuovi mediani approderanno alla corte di mister Toscano, contribuendo a dare fisicità e qualità in mezzo al campo.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***