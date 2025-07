MERCATO – Patti (D.S. Ascoli): “Corazza e Varone? Nulla è deciso, ma devono essere convinti di rimanere”

Il direttore sportivo dell’Ascoli Matteo Patti commenta così le voci di mercato relative ad alcuni giocatori, tra cui l’attaccante Simone Corazza ed il centrocampista Ivan Varone, profili entrambi accostati al Catania e che il tecnico Mimmo Toscano ben conosce per averli allenati in passato: “Siamo concentrati nel creare un corpo unico e il mercato sta cominciando adesso, quindi non è stata presa nessun tipo di decisione e non c’è nulla di definitivo. Sicuramente ci sono all’interno calciatori di valore importante che vanno affrontati in un determinato modo e sicuramente vanno fatte loro delle domande importanti, concrete e le risposte devono essere altrettanto concrete e convincenti soprattutto. Ho bisogno che tutti i ragazzi abbiano la voglia di rimanere qua e abbiano la voglia e la volontà di convincere me, la proprietà e il mister a dire ‘puntate su di me’”.

