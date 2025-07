MERCATO: Peralta, previsti nuovi contatti col Foggia

Detto nei giorni scorsi del sondaggio effettuato dal Foggia per Diego Peralta, nelle prossime ore i contatti tra le parti potrebbero intensificarsi. Il Catania ha tutto l’interesse di abbassare ulteriormente il monte ingaggi privandosi di un giocatore che non rientra nei piani tecnici, il Foggia cerca rinforzi e Peralta rappresenta un profilo gradito ai satanelli, che proprio negli ultimi giorni hanno ufficializzato Delio Rossi alla guida tecnica. Da stabilire la formula del trasferimento. Il centrocampista offensivo classe 1996, che in passato ha già vestito la maglia rossonera, è legato contrattualmente alla società etnea fino a giugno del prossimo anno, ragion per cui il Catania è impossibilitato a cederlo in prestito con diritto di riscatto. Potrebbe farlo solo in caso di eventuale estensione del contratto, altrimenti via in prestito secco oppure il giocatore passerebbe al Foggia a titolo definitivo.

