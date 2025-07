MERCATO: Peralta, sirene anche da club del girone C di Serie C

Tra un possibile ritorno al Trento – che intanto è molto vicino alla definizione dell’ingaggio del laterale sinistro Mattia Maffei, probabilmente a titolo definitivo – ad un eventuale trasferimento in un club del girone C di Serie C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il calciatore classe 1996 Diego Peralta piace infatti anche a Monopoli e Benevento. Reduce da una positiva esperienza con il citato Trento guidato dall’ex rossazzurro Luca Tabbiani, non mancano le richieste per Peralta. L’atleta non rientra nei piani tecnici del Catania con cui è letato contrattualmente fino a giugno dell’anno prossimo.

