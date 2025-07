MERCATO: Peralta, sondaggio del Foggia

Rientrato dal prestito al Trento, il Catania ha già fatto sapere a Diego Peralta che non farà parte del progetto tecnico rossazzurro, ragion per cui non figura nella lista delle convocazioni per il ritiro che la squadra rossazzurra sta svolgendo a Norcia. Si rende, pertanto, necessario trovare nuova sistemazione al centrocampista offensivo classe 1996. Contatti si sono registrati con vari club di terza serie, alcuni dei quali hanno direttamente contattato la società etnea, altri hanno invece ricevuto la proposta da parte del Catania. Dialoghi con Trento, Monopoli, Casarano e Benevento. Nelle ultime ore la novità è rappresentata dal Foggia. I satanelli valutano un ritorno di Peralta, che nella precedente esperienza rossonera diede un valido contributo alla causa in Serie C. Secondo quanto riportano i colleghi di Antenna Sud, al momento il Foggia ha sondato il terreno ma a breve potrebbe aprirsi una vera e propria trattativa per riportare il calciatore in Capitanata.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***