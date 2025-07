MERCATO: Peralta, trattativa con il Crotone

Da qualche settimana il Catania ha avviato contatti con più società di Lega Pro per discutere di una possibile cessione di Diego Peralta. Il calciatore non rientra chiaramente nei piani tecnici rossazzurri e, pertanto, c’è la massima disponibilità da parte della società etnea affinchè si trovi una soluzione per trasferire altrove il centrocampista. Nei giorni scorsi è emersa l’ipotesi Foggia ma, ad oggi, non si registrano passi avanti su questo versante. Nelle ultime ore, invece, qualcosa di più concreto si muove sul fronte Crotone. C’è una trattativa in corso tra il Catania ed il club calabrese per l’eventuale passaggio di Peralta in rossoblu.

