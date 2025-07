MERCATO: Pieraccini-Catania, trattativa a buon punto. C’è la fila per Lancini

Parti frequentemente in contatto per definire il passaggio dal Cesena al Catania di Simone Pieraccini. Il giovane difensore ravennate di proprietà del club bianconero, qualora – come sembra – la trattativa andasse a buon fine, si trasferirebbe in Sicilia con la formula del prestito. Il Catania vorrebbe inserire almeno un’opzione esercitabile a fine stagione per il riscatto del cartellino. Sensazioni positive.

Sempre per quanto concerne il reparto arretrato, nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un interessamento del Catania nei confronti di Edoardo Lancini, che ha contribuito alla promozione in Serie B del Pescara. Il giocatore attualmente è svincolato ma il Pescara, dopo l’avvenuto cambio alla guida tecnica (Vivarini al posto di Silvio Baldini), valuta l’ipotesi di rimetterlo sotto contratto o meno. Il Catania rimane alla finestra, ma in questo caso c’è la fila. I club segnalati sulle tracce dell’ex difensore del Palermo sono tanti: oltre alla società rossazzurra e all’ipotesi di un eventuale rinnovo con il Pescara, Salernitana, Pineto, Arezzo, Ascoli e Feralpisalò.

