MERCATO: Pieraccini, il Catania aveva avanzato un’altra richiesta al Cesena

Detto che non è stato inserito nell’operazione legata al trasferimento in prestito di Simone Pieraccini dal Cesena al Catania il diritto di contro-opzione in favore dei bianconeri (e questo è un aspetto non trascurabile), dalla stampa romagnola – Corriere Romagna – si apprende che per il 21enne difensore l’opzione per il riscatto favorevole agli etnei è stata fissata ad una cifra molto elevata, aggiungendo che il Catania avrebbe anche voluto inserire l’obbligo di riscatto del cartellino ad un importo inferiore al verificarsi di determinate condizioni, ma il Cesena non ha accettato la richiesta.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***