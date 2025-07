MERCATO: resta caldo l’asse Catania-Ternana

Dopo essersi concretizzato il rientro a Catania dal prestito di Emmanuele Cicerelli dalla Ternana (riscatto sfumato per via della mancata promozione delle Fere in Serie B), l’esercizio del diritto di opzione favorevole agli umbri relativamente al cartellino del centravanti Pietro Cianci e l’ingaggio da parte dei rossazzurri di Tiago Casasola, forse il laterale destro più forte nell’attuale panorama della Serie C, i due club continuano a discutere di altre possibili operazioni di mercato.

Detto del centrocampista Andrea Vallocchia, per il quale attualmente c’è distanza tra domanda e offerta ma la trattativa prosegue, si guarda anche a Salvatore Aloi, per il quale potrebbe giungere una proposta concreta nelle prossime ore. Non un nome nuovo per il Catania, che già da qualche anno è sulle tracce del giocatore e anche l’estate scorsa i rossazzurri fecero un tentativo con Danile Faggiano alla direzione sportiva. Il Catania è in cerca di rinforzi in mezzo al campo e segue quest’altra pista che conduce a Terni. Ci sono stati contatti con la Ternana, inoltre, per la punta Alexis Ferrante che comunque ha dato la sua piena disponibilità a non muoversi dalla società umbra.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***