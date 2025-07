MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (5/6 luglio)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati nel fine settimana (sabato 5 luglio/domenica 6 luglio) per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Monopoli annuncia l’ingaggio in prestito secco, dal Cesena, dell’esterno sinistro classe 2005 Diego Rossi e del difensore di piede sinistro classe 2004 Diego Ronco, prelevato dal Como siglando un accordo fino a giugno 2027. Si muove anche il Team Altamura, assicurandosi il diritto alle prestazioni sportive del giovane centrocampista Marco Nazzaro (2005), proveniente dalla Primavera della Lazio firmando un contratto della durata di due anni, e del difensore Matteo Zazza, anch’egli classe 2005 ed ingaggiato dalla Lazio sulla base di un’intesa biennale con opzione di rinnovo per il terzo anno. Inoltre risolve il contratto con l’Altamura l’attaccante Salvatore Molinaro (1998).

Firma con il Latina il rinnovo per un anno con diritto di opzione per ulteriori due anni l’attaccante Davide De Marchi (2007). Conclusa l’esperienza al Sorrento del difensore classe 2004 Christian Biagetti, che sigla con la Torres un contratto triennale. Gianluca Colavitto è ufficialmente il nuovo allenatore del Giugliano: accordo annuale.

