MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (12 e 13 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati nel fine settimana (12/13 luglio) per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Sorrento accoglie l’attaccante palermitano Vincenzo Plescia (1998), prelevato a titolo definitivo dal Renate. L’AZ Picerno si assicura le prestazioni sportive del difensore Filippo Frison, classe 2002 che ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo per una terza stagione, e del terzino ex Siracusa Francesco Pistolesi (2005) legatosi ai lucani sulla base di un accordo triennale. Il Latina definisce la cessione a titolo definitivo del difensore/centrocampista Matteo Saccani (2001) alla Dolomiti Bellunesi, prelevando invece dalla Cremonese l’esterno di centrocampo classe 2004 Michele Bigonzoni in prestito. Ingaggiati anche Giovanni Farneti (2004), centrocampista centrale ex Siena, ed il laterale destro ex Turris Mattia Porro (2005).

Angelo Porracchio lascia Catania, è il nuovo preparatore dei portieri della Salernitana, che annuncia gli ingaggi del laterale sinistro classe 1996 Armando Anastasio, svincolatosi dal Catania (biennale con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni), e del difensore Eddy Cabianca (2003), arrivato dalla Cremonese in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il Catania mette a segno il colpo Tiago Casasola (1995), contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione 2027/2028. Il Casarano comunica di aver acquisito le prestazioni professionali dell’esterno catanese Flavio Di Dio (2002) che arriva dalla Juve Stabia.

(articolo in aggiornamento)

