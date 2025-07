MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (19 e 20 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati sabato 19 e domenica 20 luglio per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’allenatore Delio Rossi firma con il Foggia fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo. Dopo avere risolto consensualmente il contratto col Catania, il laterale destro Davide Guglielmotti (1994) viene formalmente ingaggiato dall’Union Brescia. Il Crotone cede a titolo definitivo al Renate l’attaccante Aristidi Kolaj (1999), contratto biennale. Il Siracusa tessera il portiere Alessandro Farroni (1997), svincolatosi il mese scorso dal Catania, e l’esterno difensivo classe 2004 Simone Iob, proveniente dal Piacenza.

Nuovo innesto per il reparto offensivo del Trapani, che si assicura il diritto alle prestazioni sportive dell’ex attaccante della Torres Manuel Fischnaller (1991). Rinforzo per il centrocampo del Sorrento: dall’AZ Picerno arriva Domenico Franco (1992). L’AZ Picerno, invece, preleva a titolo definitivo dal Trapani il centrocampista Andrea Marino (2001). Il Giugliano definisce col Napoli l’accordo per il trasferimento in gialloblu (prestito secco) del difensore classe 2005 Luigi D’Avino.

Rinforzo sulla fascia sinistra per il Team Altamura: il terzino Giuseppe Nicolao (1994), che sigla un accordo su base annuale. Il Casarano acquisisce il cartellino dell’attaccante Emanuele Zanaboni (2005), la scorsa stagione girato in prestito dalla Pro Patria al Monza Primavera. Il difensore Andrea Ceresoli (2003) si trasferisce dall’Atalanta al Benevento: intesa raggiunta sulla base del prestito con diritto di opzione e contro-opzione.

