MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (26 e 27 luglio)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati sabato 26 e domenica 27 luglio per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Foggia formalizza l’acquisizione a titolo definitivo dal Lecce dell’attaccante tedesco Till Winkelmann (2005), che si lega ai colori rossoneri per due anni con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, e la risoluzione consensuale dell’accordo con il difensore Giulio Parodi (1997), il quale poi firma un contratto su base biennale con il Latina. I satanelli, inoltre, prelevano lo svincolato centrocampista Vincenzo Garofalo (1999), la scorsa stagione in forza all’ACR Messina e che torna in Puglia dopo l’esperienza di qualche anno fa.

La Cavese raggiunge l’intesa con Giovanni Aurino, centrocampista classe 2005, per il prolungamento fino a giugno 2027 e viene contestualmente ceduto in prestito al Valmontone. Il Potenza definisce il prolungamento contrattuale del difensore Vincenzo Galletta (2003) e del centrocampista Manuele Castorani (1999), entrambi fino al 30 giugno 2027. Il difensore Alberto Masi (1992), svincolatosi dall’Atalanta U23 a seguito della naturale scadenza del contratto a giugno, si lega per un anno con la Pro Patria.

(articolo in aggiornamento)

